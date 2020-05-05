  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Nijerya'da evlerini terkeden 1,9 milyon kişi Kovid-19 tehdidi altında

UNICEF Nijerya Temsilcisi Peter Hawkins: - "2019 verilerine göre 1,9 milyon Nijeryalı evlerini terk etmiş durumda ve bunların yüzde 60'ını 1-4 yaş çocuklar oluşturuyor"

Yeniakit Publisher
2020-05-05 17:32:04 -
Nijerya'da evlerini terkeden 1,9 milyon kişi Kovid-19 tehdidi altında

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda devam eden çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan 1,9 milyon kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi altında yaşıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Nijerya Temsilcisi Peter Hawkins, Kovid-19 tehdidi altında yaşayan evlerini terk etmiş insanlarla ilgili yazılı açıklamada yaptı.

Geçen yıl dünyada 19 milyon çocuğun çatışma ve şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığının altını çizen Hawkins, "2019 yılı verilerine göre 1,9 milyon Nijeryalı evlerini terk etmiş durumda ve bunların yüzde 60'ını 1-4 yaş çocuklar oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Hawkins, Nijerya'nın kuzeydoğusunda yüz binlerce çocuğun çatışmaların gölgesinde yaşadığını ve şimdi de küresel salgının tehdidi altında olduğunu kaydetti.

İnsanların Kovid-19'dan korunmasına yönelik iş birliği çağrısı yapan Hawkins, açıklamasında "Hükümet ve sivil toplum kuruluşlarının yerlerinden edilmiş insanların Kovid-19'dan korunması için bir an önce acil önlemler alması gerekiyor." ifadesine yer verdi.

200 milyona yaklaşan nüfusuyla Nijerya'nın kuzeyinde Boko Haram örgütünün yanı sıra son yıllarda artan silahlı çeteler, ülke güvenliğini olumsuz etkiliyor.

Ülkede 82,9 milyon insan ise ayda 30 doların altında gelirle yoksulluk içinde yaşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı