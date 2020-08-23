  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Nijerya'da etnik çatışma: 12 ölü
Dünya

Nijerya'da etnik çatışma: 12 ölü

Afrika ülkesi Nijerya'da iki etnik grup arasında çıkan çatışmada 12 kişinin öldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 05:56:00 -
Nijerya'da etnik çatışma: 12 ölü

Nijerya ulusal basınındaki haberlere göre, Ülkenin Delta eyaletinde başkent Asaba'da iki grubun arasında çıkan şiddet olaylarında 12 kişi ölürken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Bölgede silahlı çatışmanın yanında çok sayıda evin de ateşe verildiği bildirildi. Çatışma sonrası bölge sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı. Diğer taraftan Delta Emniyet Müdürü Hafiz Mohammed Inuwa, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayların kontrol altına alındığını açıkladı.

Nijerya'da doğal kaynakların paylaşılamaması sonucu zaman zaman bu tür çatışmalar yaşanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gelecek Partisi'nden Erdoğan'a ilginç 'doğalgaz' teşekkürü: Tek üzüntümüz...
Siyaset

Gelecek Partisi'nden Erdoğan'a ilginç 'doğalgaz' teşekkürü: Tek üzüntümüz...

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi duyurmasıyla ilgili teşekkür ederken ilginç bir açıklamada bulundu. ..
Ne altın ne dolar ne de gümüş! Satan bin pişman... Para basıyor
Ekonomi

Ne altın ne dolar ne de gümüş! Satan bin pişman... Para basıyor

Son dönemlerde el yakan ikinci el otomobil fiyatları, artmaya devam ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Adana Oto Alım Satım Komisyoncular..
Türkiye'den tokat gibi cevap: Bize söz söyleyecek en son ülkesin
Siyaset

Türkiye'den tokat gibi cevap: Bize söz söyleyecek en son ülkesin

Dışişleri Bakanlığı, Kariye Camii'nin ibadete açılmasına ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığının skandal iddialarına cevap verdi. Bakanlık..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı