Nijerya'da etnik çatışma: 12 ölü
Afrika ülkesi Nijerya'da iki etnik grup arasında çıkan çatışmada 12 kişinin öldüğü bildirildi.
Nijerya ulusal basınındaki haberlere göre, Ülkenin Delta eyaletinde başkent Asaba'da iki grubun arasında çıkan şiddet olaylarında 12 kişi ölürken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Bölgede silahlı çatışmanın yanında çok sayıda evin de ateşe verildiği bildirildi. Çatışma sonrası bölge sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı. Diğer taraftan Delta Emniyet Müdürü Hafiz Mohammed Inuwa, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayların kontrol altına alındığını açıkladı.
Nijerya'da doğal kaynakların paylaşılamaması sonucu zaman zaman bu tür çatışmalar yaşanıyor.