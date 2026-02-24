  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li Yarkadaş, fondaş medyayı rezil etti! “Delege ‘para aldım’ diyor, CHP’li medya ‘delil yok’ diyor!” Ağlayan kadını gören AK Partili Başkan cezayı kesti Ben anlamadım anlayan beri gelsin! Mansur’un işleri AK Partili Ünal’ı isyan ettirdi Korkunç cinayet öncesi şüpheli para trafiği! Karanlık senaryo MASAK’a takıldı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral saldırıya uğrayan babayı aradı! “Devlet bu hayvanların elini kolunu kırmalı!” Süleyman Soylu-Özgür Özel davasında karar çıktı! Mahkemeden "Sahtekar"a ceza Türkiye’siz plan tutmadı! AB’nin 'Made in Europe' balonu patladı! Yine açıklayamadılar, yine ertelediler İbrahim Tatlıses'in oğlu İDO dan sert açıklamalar… “Bunu yapan her şeyi hak ediyor!” Savcı, hakimi makamında vurdu! İşte dehşet anlarının kamera kaydı DEM Parti'nin ismi ve yönetim kadrosu değişiyor!
Dünya Nijerya'da çok sayıda Boko Haram üyesi öldürüldü
Dünya

Nijerya'da çok sayıda Boko Haram üyesi öldürüldü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Nijerya'da çok sayıda Boko Haram üyesi öldürüldü

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Yobe eyaletinde Boko Haram’a yönelik düzenlenen operasyonda 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, ordunun Yobe eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda 29 teröristin öldürüldüğü kaydedildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Nijerya'dan "paralı asker" uyarısı: "Kendi riskinizle gidiyorsunuz!"
Nijerya'dan "paralı asker" uyarısı: "Kendi riskinizle gidiyorsunuz!"

Dünya

Nijerya'dan "paralı asker" uyarısı: "Kendi riskinizle gidiyorsunuz!"

Nijerya’da kaçak madende zehirli gaz faciası: 37 işçi can verdi!
Nijerya’da kaçak madende zehirli gaz faciası: 37 işçi can verdi!

Dünya

Nijerya’da kaçak madende zehirli gaz faciası: 37 işçi can verdi!

Nijerya’da terör saldırısı! 30 kişi öldü
Nijerya’da terör saldırısı! 30 kişi öldü

Dünya

Nijerya’da terör saldırısı! 30 kişi öldü

Nijerya'da Lassa ateşi felaketi! Ölü sayısı 70'e yükseldi
Nijerya'da Lassa ateşi felaketi! Ölü sayısı 70'e yükseldi

Dünya

Nijerya'da Lassa ateşi felaketi! Ölü sayısı 70'e yükseldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'İmamoğlu Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! İhanet şebekesinin kasası her şeyi bir bir anlattı: 'Halkın parasını çantalarla babasına götürdüm!'
Gündem

'İmamoğlu Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! İhanet şebekesinin kasası her şeyi bir bir anlattı: 'Halkın parasını çantalarla babasına götürdüm!'

İstanbullunun cebine göz diken, belediyenin kaynaklarını şahsi servetine dönüştüren kirli yapı deşifre olmaya devam ediyor. "İmamoğlu Suç Ör..
Fesli bir deli mi? Dahi bir veli mi? Üstad Kadir Mısıroğlu’nun Yıllar Önce Haber Verdiği İslami Uyanış Şahlanıyor!
Gündem

Fesli bir deli mi? Dahi bir veli mi? Üstad Kadir Mısıroğlu’nun Yıllar Önce Haber Verdiği İslami Uyanış Şahlanıyor!

Yıllarca malum çevreler tarafından "Fesli Deli" denilerek itibarsızlaştırılmaya çalışılan, ancak her geçen gün haklılığı tescillenen Üstad K..
Ezan ve bayrak düşmanlarına Bayburt’tan Osmanlı şamarı! Bayburt KANAL 69 spikerlerinden azgın azınlığa tarihi ayar: "Oğlum siz kafir misiniz?"
Sosyal Medya

Ezan ve bayrak düşmanlarına Bayburt’tan Osmanlı şamarı! Bayburt KANAL 69 spikerlerinden azgın azınlığa tarihi ayar: "Oğlum siz kafir misiniz?"

Ramazan ayının manevi iklimini hazmedemeyen, okullardaki süslemelerden bile rahatsız olan bir avuç İslam düşmanı güruha, Anadolu’nun yiğit s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23