Nijerya’da camiye kanlı baskın: 5 ölü
Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın Zamfara eyaletinde bir camiye kanlı saldırı düzenlendi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli silahlı kişilerce, Zamfara eyaletine bağlı Kanoma bölgesinde bulunan bir camiye namaz sırasında baskın düzenlendi. Baskında, 5 kişi yaşamını yitirdi ve 40 kişi kaçırıldı. Zamfara Eyalet Polisi Sözcüsü Muhammed Shehu, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve soruşturma başlatıldığını belirtti.
Öte yandan Zamfara Eyaleti Valisi Bello Muhammed Matawalle, eyalet hükümeti ve silahlı kişiler arasında yapılan anlaşma kapsamında Gusau bölgesinde rehin alınan 11 kişinin serbest bırakıldığını açıkladı.