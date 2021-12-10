  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Nijerya'da camide katliam! Çok sayıda şehit var
Dünya

Nijerya'da camide katliam! Çok sayıda şehit var

Nijerya'nın Niger eyaletinde, bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 01:57:00 -
Nijerya'da camide katliam! Çok sayıda şehit var

Niger Eyalet Polis Komiseri Bala Monday Kuryas, yaptığı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin, eyaletin Mashegu bölgesindeki Ba'are köyünde namaz için camide toplananlara ateş açtığını belirtti.

Kuryas, saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Kuryas, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Silahlı kişilerin 25 Ekim'de Niger eyaletine bağlı Maza-Kuka bölgesinde bir camiye düzenlediği saldırıda 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ açıkladı! ‘B planımız yoktu’
Spor

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ açıkladı! ‘B planımız yoktu’

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, teknik direktör Sergen Yalçın'ın camiaya zarar vermek istemediği için ayrılık kararı aldığını ve yön..
Volkan Demirel'den 5 kuruşluk
Gündem

Volkan Demirel'den 5 kuruşluk "Sedat Peker davası"

Fenerbahçeli eski kaleci Volkan Demirel, kendisi hakkında "Sedat Peker suç örgütüne yardım ediyor" iddiasında bulunan Emrah Sarıtaş'a 5 kuru..
Katar Emiri Al Sani'den Ermenistan hamlesi
Dünya

Katar Emiri Al Sani'den Ermenistan hamlesi

Katar Emiri Şeyh Al Sani, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile iş birliğini görüştü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay