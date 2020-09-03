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Aktüel Nijerya'da Boko Haram saldırısında 9 asker öldü
Aktüel

Nijerya'da Boko Haram saldırısında 9 asker öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-03 15:25:30 -
Nijerya'da Boko Haram saldırısında 9 asker öldü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 9 asker hayatını kaybetti.

Adının açıklanmasını istemeyen askeri yetkili, yerel basına yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Magumeri bölgesine araçlarla gelen Boko Haram üyelerinin askeri üsse saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 9 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden yetkili, askerlere ait 3 aracın da kundaklandığı bilgisini paylaştı.

Yetkili, saldırının ardından eyaletin başkenti Maiduguri'de ordunun Boko Haram'a karşı düzenlendiği operasyonda 20 teröristin etkisiz hale getirdiğini söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

Eski Boko Haram elebaşlarından Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak belirlenmesi, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

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