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Nijerya'da Boko Haram saldırıları: 20 ölü

Yeniakit Publisher
2020-05-19 20:32:40 -
Nijerya'da Boko Haram saldırıları: 20 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Borno ve Yobe eyaletlerinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırılarda 20 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Borno eyaletine bağlı Gajigana köyüne gelen Boko Haram üyeleri, silahla etrafa rastgele ateş açtı.

Saldırıda 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yobe eyaletine bağlı Dapchi bölgesine gelen teröristler ise evleri kundaklayarak gıda maddelerini gasbetti.

Borno eyaletinde dün ordunun Boko Haram'a yönelik operasyonunda 20 terörist öldürülmüştü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.

Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.


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