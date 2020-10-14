  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nijerya'da Boko Haram 14 çiftçi öldürdü
Aktüel

Nijerya'da Boko Haram 14 çiftçi öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-14 00:15:01 -
Nijerya'da Boko Haram 14 çiftçi öldürdü

ABUJA (AA) - Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 14 çiftçi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, dün eyaletin Maiduguri kentine 14 kilometre uzaklıktaki Ngwom köyünde tarlada çalışan 15 çiftçinin Boko Haram'ın saldırına uğradı.

Saldırıda 14 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

Eski Boko Haram elebaşlarından Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak belirlenmesi, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan ''kitlesel sindirme'' taktiği! Bu kalleşliğin arka planı kan dondurdu
Dünya

Ermenistan'dan ''kitlesel sindirme'' taktiği! Bu kalleşliğin arka planı kan dondurdu

Karabağ'da işgal eden Ermenistan'ın bölgede cepheyi genişleterek Azerbaycan'ın sivil bölgelerine gece saldırmasının münferit bir olay olmadı..
25 milyonluk ülkeden dikkat çeken karar! Sigara artık reçete ile eczaneden alınacak
Dünya

25 milyonluk ülkeden dikkat çeken karar! Sigara artık reçete ile eczaneden alınacak

Avustralya, ülkedeki sigara tüketimini tamamen ortadan kaldırmak için dikkat çeken bir karar hazırladı. Plan çerçevesinde sigara kullananlar..
AYM üyesinden darbe imalı ilginç paylaşım
Gündem

AYM üyesinden darbe imalı ilginç paylaşım

Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaşan Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım, “ışıklar yanıyor” mesajı eski Türkiye'de “genelkurm..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay