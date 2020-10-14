Nijerya'da Boko Haram 14 çiftçi öldürdü

ABUJA (AA) - Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 14 çiftçi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, dün eyaletin Maiduguri kentine 14 kilometre uzaklıktaki Ngwom köyünde tarlada çalışan 15 çiftçinin Boko Haram'ın saldırına uğradı.

Saldırıda 14 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.



Eski Boko Haram elebaşlarından Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak belirlenmesi, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

