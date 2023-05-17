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Dünya Nijerya'da ABD konvoyuna saldırı: 4 ölü
Dünya

Nijerya'da ABD konvoyuna saldırı: 4 ölü

Yeniakit Publisher
2023-05-17 09:24:00 -
Nijerya'da ABD konvoyuna saldırı: 4 ölü

Ulusal basındaki haberlere göre, insani yardım faaliyetleri için Nijerya'nın Anambra eyaletinde bulunan ABD büyükelçiliği çalışanları, Ogbaru bölgesinde silahlı saldırıya uğradı.

Ulusal basındaki haberlere göre, insani yardım faaliyetleri için Nijerya'nın Anambra eyaletinde bulunan ABD büyükelçiliği çalışanları, Ogbaru bölgesinde silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Anambra Eyaleti Polis Sözcüsü Tochukwu İkenga, saldırıyı doğruladı, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

Öte yandan, ABD'nin Abuja büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, personellerinin olayın köküne inmek için Nijeryalı güvenlik görevlileriyle işbirliği içerisinde olduğu ifade edildi.
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