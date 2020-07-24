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Aktüel

Nijerya'da 217 silahlı çete üyesi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 00:48:15 -
Nijerya'da 217 silahlı çete üyesi yakalandı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 217 kişi yakalandı.

Kaduna Emniyet Müdürü Umar Muri, yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde son zamanlarda artan şiddet olayları nedeniyle bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

Eyalette güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 217 silahlı çete üyesinin yakalandığını, çok sayıda çete üyesinin yaralı olarak kaçtığını aktaran Muri, çetelere ait 43 silah, 2 araç ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.

- Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

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