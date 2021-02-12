  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Nijerya'da 101 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
Sağlık

Nijerya'da 101 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Nijerya'nın Osun eyaletinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 101 yaşındaki kadının sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 00:48:00 -
Nijerya'da 101 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Osun eyaletinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 101 yaşındaki kadının sağlığına kavuştuğu duyuruldu.

Obafemi Awolowo Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Dr. Victor Adetiloye, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, akut başlangıçlı öksürük, ateş ve halsizlik semptomları bulunan kadında, uygulanan test sonucunda Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi.

Adetiloye, 101 yaşındaki hastanın şu anda tam olarak iyileştiğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den ABD'ye sert cevap: Hiç kimse emir veremez
Gündem

Türkiye'den ABD'ye sert cevap: Hiç kimse emir veremez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'nin Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısına çok ser..
25 gün önce aşı olmuştu! Koronavirüse yakalandı
Gündem

25 gün önce aşı olmuştu! Koronavirüse yakalandı

Samsun'da 25 gün önce koronavirüs aşısı olan İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, koronavrirüse yakalandı.
Ermeni gazetesinden bomba itiraf: 10 binden fazla Ermeni asker firar etti
Dünya

Ermeni gazetesinden bomba itiraf: 10 binden fazla Ermeni asker firar etti

Kardeş ülke Azerbaycan karşısında bozguna uğrayan Ermenistan'dan peş peşe itiraflar gelmeye devam ediyor. Ermeni gazetesi Johovurd, savaş bo..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay