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Aktüel

Nijerya'da 10 günde 100 kişi "teşhis edilemeyen hastalık" yüzünden öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-05 19:13:51 -
Nijerya'da 10 günde 100 kişi "teşhis edilemeyen hastalık" yüzünden öldü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Jigawa eyaletinde 10 günde "teşhis edilemeyen hastalık" nedeniyle 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Jigawa Eyaleti Sağlık Direktörü Dr. Abba Zakari, yaptığı açıklamada, eyalette 10 günde henüz teşhisi konulmayan hastalık nedeniyle 100'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Zakari, eyalette böyle bir durumun yaşanmasının endişe verici olduğunu ifade etti.

Hastalığın araştırılması için Dünya Sağlık Örgütünden bir ekip geldiğini dile getiren Zakari, "Durumun Kovid-19 olup olmadığını söylemek için daha erken ama ekip çalışmalara başladı." dedi.

Kano eyaletinde geçen ayın başında gizemli bir hastalık nedeniyle 3 günde yaklaşık 150 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da şimdiye kadar 2 bin 802 Kovid-19 vakası görülürken, 93 kişi virüsten yaşamını yitirdi.

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