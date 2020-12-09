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Aktüel Nijerya ve Gana'da Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor
Aktüel

Nijerya ve Gana'da Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-09 13:49:08 -
Nijerya ve Gana'da Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor

ABUJA (AA) - Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 70 bin 195'e, Gana'da da 52 bin 500'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte virüs bulaşan kişi sayısı 550 artarak 70 bin 195'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 1182 oldu.

Hastalığa yakalanan 65 bin 110 kişinin iyileştiği ülkede, 3 bin 903 kişinin tedavisi sürüyor.

Nijerya'da ağustostan beri en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kayıtlara geçmeye devam ediyor.

- Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkede bugüne kadar 576 bine yakın Kovid-19 testi yapıldı ve vaka sayısı son 24 saatte 226 artarak 52 bin 500'e çıktı.

Ülkede halen 885 aktif vakanın tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı ise 51 bin 319'a yükseldi.

Gana'da son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 326 ulaştı.

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