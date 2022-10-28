Nijerya, petrol rafinerisi tamiri için Güney Kore ile anlaştı

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'nin başkenti Seoul'de düzenlenen 2022 Dünya Bio Zirvesi'nde Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'nin (NNPC) Kaduna Petrol Rafinerisi tamiri için Güney Kore'deki Daewoo Grubu ile mutabakat muhtırası imzaladı.

Devlet Başkan Buhari, imza töreninde yaptığı açıklamada, Daewoo Grubu'nun Nijerya'daki sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) Tren Yedi Projesini yürüttüğünü belirtti. Grubun denizde giden sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) gemileri inşa etmekte olduğunun da farkında olduğunu kaydederek, bu projelerin bitirilmesini dört gözle beklediğini ifade etti. Yaklaşık 110 bin varil kapasiteli Kaduna Rafinerisi, Nijerya'nın yıllardır yakıt üretmeyen dört işlevsiz rafinerisinden biri.