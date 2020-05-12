  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Nijerya, Madagaskar'dan bitkisel koronavirüs ilacı sipariş etti

Madagaskar'ın koronavirüse karşı geliştirdiğini ileri sürdüğü bitkisel ilacı Batı Afrika ülkelerinden Nijerya sipariş etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 02:47:00 -
Nijerya, Madagaskar'dan bitkisel koronavirüs ilacı sipariş etti

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Madagaskar'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiğini ileri sürdüğü bitkisel ilacı sipariş etti.

Kovid-19 Başkanlık Görev Gücü Başkanı Boss Mustafa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Madagaskar'da üretilen ilacı ithal ederek deneyeceklerini söyledi.

Mustafa, "Madagaskar, birçok ülkeye ilaç gönderdi ve biz de bu ilacı test ederek deneyeceğiz." dedi.

Nijerya'da Kovid-19 salgınının durdurulması için gerekli adımları attıklarını belirten Mustafa, "Salgının durdurulması için farklı tedaviler söz konusu ve bunları deneyeceğiz." şeklinde konuştu.

Nijerya'dan başka Senegal, Tanzanya, Nijer ve Ekvator Ginesi, Madagaskar'dan ilaç ithal eden ülkeler arasında yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı