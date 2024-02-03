Nijerya Kralı Segun Aremu öldürüldü

Yetkililer, silahlı kişilerin güneybatı Nijerya'da geleneksel bir hükümdarı vurarak öldürdüğünü ve karısıyla birlikte bir kişiyi daha kaçırdığını söyledi.

Saldırganlar, Perşembe gecesi emekli general ve resmi unvanı Koro Olukoro olan hükümdar Segun Aremu'nun sarayına baskın düzenledi.

Saldırganların kim olduğu veya fidye isteyip istemedikleri henüz bilinmiyor.

Bu son cinayet ve kaçırma, kampanyacıların sorunla başa çıkmak için olağanüstü hal talebinde bulunmasından birkaç gün sonra gerçekleşti.

Yaklaşık 50 sivil toplum grubu, Başkan Bola Tinubu'nun geçen Mayıs ayında göreve gelmesinden bu yana 1.800'den fazla kişinin kaçırıldığını söyleyerek bu açıklamayı yapmasını istiyor.

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Ancak Nijeryalı risk danışmanlığı SBM Intelligence, bu süre zarfında gerçek kaçırılma sayısının bu rakamın iki katından fazla, yaklaşık 4.000 kişi olabileceğini söylüyor.

Koşullar ne kadar umutsuz olursa olsun Nijerya yasaları fidye parasının ödenmesini yasaklıyor. Ancak birçok mağdur, yetkililere veya onların geçmiş performanslarına güvenmedikleri için ödeme yapıyor.

Kwara eyaletindeki Koro Olukoro'sunun öldürülmesini "pervasız, şok edici ve iğrenç" olarak kınayan Vali AbdulRahman AbdulRazaq, yetkililerin sorumluları yakalayacağına söz verdi.

Polis, insan avının sürdüğünü söylüyor. Ayrıca yerel halka bir polis karakolu kuracaklarına söz verdiler.

Nijerya, anayasal bir rolü olmayan ancak toplum yaşamında saygın bir konuma sahip olan yüzlerce geleneksel yöneticiye ev sahipliği yapmaktadır.

Kaynak bbc.com