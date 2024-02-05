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Dünya Nijerya kan gölüne döndü
Dünya

Nijerya kan gölüne döndü

Yeniakit Publisher
2024-02-05 03:25:00 -
Nijerya kan gölüne döndü

Nijerya'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 185 teröristin ve silahlı çete üyesinin öldürüldüğü açıklandı.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, askerlerin son bir haftada ülkenin çeşitli eyaletlerinde operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Buba, operasyonlarda 185 teröristin ve silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği kaydederek, 212 terörist ve silahlı çete üyesinin yakalandığını aktardı.

Operasyonlarda teröristler ve silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 71 sivilin kurtarıldığını belirten Buba, teröristlere ait 113 silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiğini ifade etti.

Buba, ülkenin güneyindeki petrol bölgesinde yer alan Niger Delta'da ise petrol hırsızlığı yapan 44 kişinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
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Kaynak: AA

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