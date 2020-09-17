Nijerya işçi sendikası elektrik ve benzin fiyatlarındaki artışa karşı harekete geçti

ABUJA (AA) - Nijerya'da işçi sendikaları, ülkede artan elektrik ve benzin fiyatlarının indirilmesi için hükümete 14 gün süre verdi.

Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) Başkanı Ayuba Wabba, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkede artırılan elektrik ve benzin fiyatlarının indirilmesi için hükümete 14 gün zaman verdiklerini, aksi takdirde ülke genelinde işçilerin greve gideceğini bildirdi.

Hükümetin elektrik ve benzin fiyatlarını artırma kararının vatandaşları hayal kırıklığına uğrattığını belirten Wabba, "Dünyanın dört bir yanı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlarının yükünü hafifletirken, Nijerya hükümetinin vatandaşlarından elektrik ve benzin için daha fazla para istemesi çok şaşırtıcı" ifadesini kullandı.

Ayuba Wabba, Kovid-19'un Nijeryalılara yeterince acı çektirdiğini, elektrik ve benzin fiyatlarındaki artışların vatandaşların alışveriş gücünü azalttığını söyledi.

Hükümetin bu kararından vazgeçmesi için 14 gün süre tanındığını aktaran Wabba, NLC ve diğer sosyal ortaklarının pek çoğunu yoksulluğa sürüklediğini iddia ettikleri politikalara direnmeye çalışmak için harekete geçireceğini dile getirdi.

Petrol zengini ülke Nijerya'da son 3 ayda yakıt fiyatları 3 kez artırıldı, 1 Eylül'den itibaren 12 saatten fazla elektrik alan hanelerdeki elektrik fiyatına ise yüzde 80 zam yapıldı.



Lagos eyaletinde yapılan zamlara karşı düzenlenen protestoda 18 kişi gözaltına alınmıştı.