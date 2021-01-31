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Gündem Nijerya açıklarında korsan saldırıya uğrayan Türk denizciler o anları anlattı: Korku filmi gibiydi
Gündem

Nijerya açıklarında korsan saldırıya uğrayan Türk denizciler o anları anlattı: Korku filmi gibiydi

Nijerya açıklarında korsan saldırıya uğrayan, 19 Türk denizcinin çalıştığı Liberya bandıralı Mozart isimli konteyner gemisindeki Türk denizciler yaşadıkları anı anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 11:32:00 -

Nijerya açıklarında 15 Türk denizcinin korsanlarca kaçırıldığı Mozart gemisinden kurtulan Türk gemiciler dehşet anlarını anlattı. Deniz korsanları tarafından kaçırılan gemiden kurtulan başmühendis Tatlıgül, 4. kaptan Yaren ve yağcı Yeşilalan, dün Türk Hava Yolları uçağı ile Türkiye'ye getirildi. Korsan saldırısından kurtulan Denizciler dehşet anlarını anlattı.

Nijerya'nın Lagos kentinin 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğrayan Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemiden kurtulan 3 gemici uzakyol başmühendis Süha Tatlıgül, 4. kaptan Furkan Yaren ve yağcı Bahadır Yeşilalan dün THY'nin tarifeli seferiyle Gabon'un başkenti Libreville'den İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda şirket yetkilileri tarafından karşılanan gemiciler, saldırı anını ve yaşadıklarını anlattı:

Korku filmi gibi ateş ettiler kapılara

SÜHA TATLIGÜL: İlk süvari bey makineye yol vereceğini, saldırı başladığını söyledi. Tam yolu verdik. Tersane döneminden bugüne kadar verilmemiş olan limitleri çıkarıp tam yol verdik. 15 dakika sonra yakaladılar. Sürat botları 26-27 knot. Bizi iskele tarafından yakaladılar. Merdivenle güverteye çıktılar. Yükseklik 15 metre. Ondan sonra aşağı indi süvari ve ikinci kaptan. Dümen dairesine kendimizi kilitledik. 12 milimlik sacımız var. Onla kaldık. Korku filmi gibi ateş ettiler kapılara. Takır takır tarıyorlar. Balyozla vurdular saatlerce.. 6-7 saat inledi içerisi. En sonunda taş motoru ve elektrikli testerelerle kesmeye başladılar.

Birkaç gün uyumadan gemiyi kurtardık

Ufak bir yarık açılınca bilinçsizle ateş ettiler herkes kaçışırken. Allah rahmet eylesin Azeri ikinci mühendisimiz öldü. Yarığı büyüttüler. Baktık içeri iyice giriyorlar, bir boşluk vardı oradan aşağı düştüm. Üstümü halatlarla örttüm, beni göremediler. Diğer arkadaşları aldılar götürdüler. Onlar gittikten yarım saat sonra çıktım. Normal operasyonu yaptım. 42 yıldır bu işi yapıyorum. Gemideki bütün kadrom gidince mecburen iş başa düştü. Birkaç gün uyumadan gemiyi kurtardık. Daha sonra bildiğimiz iş olarak herhangi bir sorun olmadı tek başıma kaldım. Biraz uykusuzluk, yorgunluk, korku, stres heyecan... İşimizi yaptık. İlk etapta gemiyi kurtardık. Yol verdikten sonra ailemle irtibat kurdum. İnşallah en kısa sürede rehin alınan arkadaşlarımız da kurtulur.

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