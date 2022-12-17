Nijer’in "HÜRKUŞ"u ilk kez görüntülendi

Yerli imkanlarla TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRKUŞ Hafif Taarruz ve Temel Eğitim Uçağı, Afrika yolculuğuna hazırlanıyor. HÜRKUŞ Test Pilotu Murat Özpala, Nijer’e teslim edilecek HÜRKUŞ uçağının fotoğrafını paylaştı. Nijerya bayraklı uçağın, yakında teslim edileceği tahmin ediliyor.

Nijer’e HÜRKUŞ ihraç edildiği bilgisi, ilk kez 18 Kasım 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Nijer aynı zamanda Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA tedarikinde de bulunmuştu. HÜRKUŞ’un teslim edilmesiyle birlikte Türkiye-Nijer Savunma Sanayii İş Birliği, başka bir boyuta taşınmış olacak.

HÜRKUŞ uçağını kullanacak Nijerli pilotların, bir süredir TUSAŞ refakatinde HAVELSAN’daki simülatörlerde eğitim aldıkları biliniyordu. İlk HÜRKUŞ uçağının, gelecek yıl Nijer’e teslim edileceği tahmin ediliyor.

Fotoğraftaki uçağın HÜRKUŞ-B olduğu anlaşılırken, TUSAŞ taarruzu konfigürasyondan HÜRKUŞ-C için de çalışmalarını sürdürüyor.

HÜRKUŞ-C Hafif Taarruz Uçağı

Hassas ve Maliyet Etkin Çoklu Görev Çözümü HÜRKUŞ-C, hafif taarruz ve silahlı keşif varyantı, günümüz dünyasının muharebe alanlarındaki asimetrik tehditlere karşı düşük maliyetli, esnek bir çözüm sunmaktadır.

HÜRKUŞ’un sahip olduğu gelişmiş eğitim kabiliyetleri korunmakla beraber, üzerinde 7 harici yük istasyonuyla HÜRKUŞ-C, kullanıcılarına; yüksek irtifada ve zorlu coğrafyalarda, gündüz ve gece koşullarında, zorlu görevleri gerçekleştirebilmek için yararlanılabilecek olan 1500 kg’a kadar geniş bir faydalı yük kapasitesi sunmaktadır.

Genel özellikler

- Zırhlandırılmış Yapı

- Kendini Koruma Sistemleri

- Gece Görüş Uyumlu Dijital Kokpit

- Gelişmiş Aviyonik Sistemler

- EO/IR Görüntüleme ve Hedefleme Sistemi

- Gerçek Zamanlı Veri ve Video Aktarımı

- Dijital Güvenli Haberleşme Yeteneği

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