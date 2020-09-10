  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nijer'de sellerde ölenlerin sayısı 65'e çıktı
Aktüel

Nijer'de sellerde ölenlerin sayısı 65'e çıktı

Felaketten 300 binden fazla kişi etkilendi

Yeniakit Publisher
2020-09-10 01:54:13 -
Nijer'de sellerde ölenlerin sayısı 65'e çıktı

DAKAR (AA) - Nijer'de aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 65'e ulaştı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, İnsani Yardım ve Afet Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, Maradi, Tahoua, Tillaberi, Dosso bölgeleriyle başkent Niamey'i vuran sel felaketinden 329 bin 958 kişinin etkilendiği belirtildi.

Daha önce 45 olarak duyurulan, aşırı yağışların neden olduğu seller ve su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 65'e yükseldiği kaydedildi.

Seller nedeniyle 34 binden fazla evin kullanılamaz hale geldiği, 5 bin 768 hektarlık ekili arazinin de sular altında kaldığı vurgulandı.

Batı Afrika'da haziran itibarıyla başlayan yağış mevsimi eylüle kadar devam ediyor.

Bu yıl Nijer'in yanı sıra Burkina Faso ve Senegal'de de aşırı yağışlar, sel ve su baskınlarına neden olmuştu.

Senegal'de 5 Eylül'de ülkenin, 3 aylık (temmuz-eylül) yağmur döneminin ortalamasından daha fazla yağış aldığı belirtilmiş ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan kritik S-400 uyarısı! ‘Hızlandırılmalı’ diyerek acil kodlu çağrı yaptı
Dünya

Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan kritik S-400 uyarısı! ‘Hızlandırılmalı’ diyerek acil kodlu çağrı yaptı

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, ‘acil ihtiyaç nedeniyle ikinci parti S-400’lerin gelişi hızlandırılmalı’ diyerek çağrıda bulun..
Washington Post'tan çarpıcı iddia!
Dünya

Washington Post'tan çarpıcı iddia!

Amerikan gazetesi Washington Post, Suudi Arabistan Başsavcılığının Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili kararını "Batılı liderlere bir kılıf su..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şok eden çıkış
Medya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şok eden çıkış

Türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 7 çocuk sahibi olduğu için pişman olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı