Nijer'de ABD ayaklanması
ABD askeri varlığını istemeyen Nijer halkı, ilgili anlaşmanın iptalini istedi.
Afrika ülkesi Nijer'de ABD karşıtı protesto gösterisi düzenlendi.
Halk, sivil toplum kuruluşların çağrısıyla başkent Niamey'de sokağa çıktı.
Ulusal Meclis binası önünde toplanan Nijerliler, ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri ve sivil personelin ülkede görev yapmasına izin veren askeri anlaşmanın yürürlükten kaldırılması için gösteri düzenledi.
ABD askeri varlığını istemiyorlar
Nijer bayrağı taşıyan göstericiler ABD karşıtı slogan attı. Nijer'de yaklaşık 1000 ABD askeri bulunuyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Sahra Çölü'nün güney ucundaki Agadez kenti yakınlarında ise "Niger Air Base 201" isimli bir İHA üssü yer alıyor.