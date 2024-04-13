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Dünya Nijer'de ABD ayaklanması
Dünya

Nijer'de ABD ayaklanması

Yeniakit Publisher
2024-04-13 15:34:00 -
Nijer'de ABD ayaklanması

ABD askeri varlığını istemeyen Nijer halkı, ilgili anlaşmanın iptalini istedi.

Afrika ülkesi Nijer'de ABD karşıtı protesto gösterisi düzenlendi.

Halk, sivil toplum kuruluşların çağrısıyla başkent Niamey'de sokağa çıktı.

Ulusal Meclis binası önünde toplanan Nijerliler, ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri ve sivil personelin ülkede görev yapmasına izin veren askeri anlaşmanın yürürlükten kaldırılması için gösteri düzenledi.

ABD askeri varlığını istemiyorlar

Nijer bayrağı taşıyan göstericiler ABD karşıtı slogan attı. Nijer'de yaklaşık 1000 ABD askeri bulunuyor.
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Sahra Çölü'nün güney ucundaki Agadez kenti yakınlarında ise "Niger Air Base 201" isimli bir İHA üssü yer alıyor.

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