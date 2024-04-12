Nijer, Rusya ile askeri bağlarını güçlendiriyor: Rusya, askeri eğitmenlerini Nijer’e yolladı

Rus askerleri, Nijer ordusunu eğitmek üzere ülkeye geldi.

Batı Afrika ülkesi Nijer ile Rusya arasında askeri iş birliği güçleniyor. Rus askeri eğitmenler, hava savunma sistemi ve askeri teçhizatla birlikte çarşamba günü Nijer’in başkenti Niamey’e geldi. Nijer devlet medyası, ülkenin hava sahasının tam kontrolünün sağlanması için Rusya’nın hava savunma sisteminin kurulmasına yardımcı olacağını aktardı. Rus devlet haber ajansı RIA Novosti de Rus askeri eğitmenlerin “terörle mücadele konusunda Nijer ordusunu eğitmek için” Niamey’e geldiğini belirtti.

Rus eğitmenlerin ülkeye gelişi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ülkeyi yöneten General Omar Tchiani arasında 26 Mart’ta gerçekleştirilen ve “güvenliğin sağlanması ile terörle mücadele” konularının ele alındığı bir telefon görüşmesinin ardından geldi.

ABD ve Fransa’dan uzaklaşan Nijer, Rusya ile askeri bağlarını güçlendiriyor

Nijer’de geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleştirilen darbenin ardından ülkeyi yöneten cunta, Fransız askerlerini ülkeden çıkarmıştı. Cunta yönetimi Ocak ayında Rusya ile askeri iş birliğini artırma konusunda anlaşmış, ayrıca 2012 yılında ABD ile yapılan askeri anlaşmayı ise geçtiğimiz Mart ayında sonlandırmıştı.

ABD’nin Nijer’de hala bin civarında askeri bulunurken, darbeden bu yana hareketleri sınırlı.

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