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Dünya Nijer cuntası da sırtını Rusya’ya dayadı
Dünya

Nijer cuntası da sırtını Rusya’ya dayadı

Yeniakit Publisher
2024-04-13 11:12:00 -
Nijer cuntası da sırtını Rusya’ya dayadı

Mali ve Burkina Faso’nun ardından Nijer’in de Rusya ile güvenlik bağlarını derinleştiriyor.

Nijer devlet televizyonu RTN, cunta yönetimi ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında işbirliğini artırmaya yönelik bir anlaşmaya atıfta bulunarak, Rus askeri eğitmenlerin askeri teçhizat yüklü bir uçakla Nijer’e ulaştığını duyurdu. Televizyon, askeri bir kargo uçağının teçhizatı boşalttığı ve bu sırada üniformalı askerlerin beklediği görüntüleri yayınladı. RTN’nin eğitmenlerden biri olduğunu söylediği askeri üniformalı bir kişi, “Nijer ordusunu eğitmek için buradayız. Ve Rusya ile Nijer arasında askeri işbirliğini geliştirmek için” dedi.

RTN ayrıca Rusya’nın Nijer’e bir uçaksavar sistemi kurmayı kabul ettiğini de söyledi. Nijer, Temmuz 2023’teki askeri darbeden kısa süre sonra Fransa ile askeri işbirliği anlaşmasını feshetmiş ve Fransa’nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte’yi sınır dışı etmişti. Niamey yönetimi, Nijer’de yaklaşık 1000 askeri ve İHA üssü bulunan ABD ile de askeri işbirliği anlaşmasını mart ayında feshetmişti.

Batı Afrika ülkesinin Moskova ile ilişkileri, cuntanın geçen yıl bir darbeyle iktidarı ele geçirmesi ve Fransa ile uzun süredir devam eden askeri ve diplomatik bağlarını koparmasından bu yana gündemde.

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