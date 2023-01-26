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Spor Nihayet Kaan Ayhan transferini duyurdular!
Spor

Nihayet Kaan Ayhan transferini duyurdular!

Kaan Ayhan, Beşiktaş ile anlaşmak üzere.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 14:35:00 -
Nihayet Kaan Ayhan transferini duyurdular!

Kaan Ayhan, Beşiktaş ile anlaşmak üzere. İtalyan basınının duyurduğu habere göre Beşiktaş, Kaan Ayhan için ilk olarak kiralama yöntemini kullanacak ve daha sonra satın alacak.

Akşam'a göre; Beşiktaş transfer döneminin açılması ile bazı isimleri gönderip, kendisi için daha etkili olacak futbolcular ile anlaşmaya başladı. Tam olarak bu doğrultuda sıradaki hedef ise Kaan Ayhan! Defans hattındaki derinliği artırmak isteyen Beşiktaş, oyuncunun kulübü ile görüşmelere başladı. Haberi duyuran ise İtalyan Tutto Mercato.

KAAN AYHAN'DA BONSERVİS PAZARLIĞI

Transfer için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, kiralık ücreti olarak 500 bin euro ödeyecek. Zorunlu satın alma bedelinin de 3.5 milyon euro olarak belirlendiği transferin yakında açıklanması bekleniyor. Kritik olan esas nokta ise transferin iki gün içinde biteceğinin belirtilmesi.

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