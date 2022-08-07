Nihayet Fenerbahçe forvet alıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev'e elenerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda devam edecek. Perşembe günü Slovacko ile maça çıkacak olan sarı - lacivertliler, gol yollarında yaşanan problemi en kısa sürede çözmek istiyor. Enner Valencia ve Joshua King'den istediği verimi alamayan Fenerbahçe'nin gündemine Lyon forması giyen Moussa Dembele geldi.

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynanacak olan Slovacko maçı hazırlıkları devam ederken, transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı - lacivertlilerde UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanan Dinamo Kiev maçlarında yaşanan gol problemi dikkat çekmişti. Yönetim, Jorge Jesus'un da isteği doğrultusunda santrfor girişimlerini hızlandırmıştı.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ İÇİN HAREKAT

Sol bek sorununu Ezgjan Alioski ile çözen Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız futbolcunun transferini bitirmek için harekete geçti.

Ajansspor'a göre; sarı - lacivertliler, Ligue 1 ekibi Lyon ile kontratı gelecek sezon sona erecek olan Fransız golcü Moussa Dembele için temasa geçti.

Yıldız oyuncunun transferi için görüşmeleri Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki'nin yönettiği ifade edildi.

Lyon'un 26 yaşındaki yıldızı için 12 milyon euro bonservis bedeli istediği Fenerbahçe'nin ise Dembele için teklifinin 8-9 milyon euro bandında olduğu belirtildi. İki kulüp arasında pazarlıkların devam ettiği aktarıldı.



