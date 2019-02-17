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Nihat Zeybekci’den öğrencilere menemen sürprizi

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, konuk olduğu öğrenci evinde menemen yapıp gençlerle birlikte yedi.

17 Şubat 2019 Pazar 13:41
Nihat Zeybekci’den öğrencilere menemen sürprizi

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, konuk olduğu öğrenci evinde menemen yapıp gençlerle birlikte yedi.


WhatsApp hattına gelen isteklere cevap veren AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Ege Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Okan Alaylı ile Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Veysel Okuducu’nun davetini geri çevirmeyerek, kaldıkları Bornova’daki öğrenci evine sürpriz ziyarette bulundu. Bu sırada eve gençlerin okul arkadaşları da geldi. Gençlerle sohbet eden Zeybekci, öğrencilik yıllarından anılarını aktararak güzel menemen yaptığını söyledi. Öğrencilerin talebi üzerine mutfağa giren Zeybekci, menemen yemeği yaptı. Gençlerin menemenin soğanlı mı soğansız mı yapıldığı tartışmasını hatırlatmaları üzerine Zeybekci, iyi pişmesi şartıyla soğanlı hazırladığını söyleyerek, püf noktaları hakkında bilgi verdi. Hazırlanan yer sofrasında gençlerle birlikte yemek yiyen Zeybekci, öğrenci evinde çalınan sazda “Acem Kızı” ile “Elif Dedim” türkülerine eşlik etti.



"Kadınlarımız şehrimizin asıl sahipleri"


AK Parti Kadın Kolları tarafından Buca ilçesinde düzenlenen “Kadınlar İzmir’i Konuşuyor” toplantısına da katılan Zeybekci, kadının konuşmadığı bir şehrin “ana eli değmemiş, şefkatle sarılmamış, kadın hassasiyeti, titizliğiyle dokunulmamış bir kent” olacağını söyledi. Şehrin gerçek sahibinin ve çilesini çekenlerin kadınlar olduğunu ifade eden Zeybekci, “Şehrimizdeki su kesintisini, hava kirliliğini, trafik sıkışıklığını çocuklarıyla birlikte yaşayan onlardır. İş bulamayan, başka kentlere gitmek zorunda kalan çocukları için en çok dertlenen onlardır” diye konuştu.


AK Parti’nin kadınların siyasette yer almasına yönelik pozitif ayrımcılık yaptığını ve bu ayrımcılığın kadınlar yönetimlerde yüzde 50 oranında temsile ulaşıncaya kadar devam edeceğini aktaran Zeybekci, İzmir’e ilişkin de şunları söyledi:


“Bir İzmir gerçeği yaşıyoruz; patinaj yapmayan, geri kayan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır medeniyet yarışında hak ettiği yerden olmayan. Her 4 gençten biri işsiz. 21’nci yüzyılda ilkellik olarak değerlendirilen, Türkiye’de başka örneği olmayan bir şekilde çöpler tabiata atılıyor. Kanalizasyon, arıtma problemi yaşanıyor. Hava kirliliği yaşanıyor, şehir merkezinde doğalgazın ulaşmadığı noktalar var, genizleri yakan bir kömür kokusu geliyor sokaklarında. 500 bin nüfusluk Karabağlar ilçesinde bir spor salonu, bir sineması, tiyatro salonu yok. Şehirler yarışından kopmuş.İzmir’in hizmetinde olduğunu söyleyenlerin umurunda değil. Tarihinde en dip noktaları yaşıyor İzmir. Çektiğimiz resimde şu görülüyor. Bu şehri umursamayanlar benim de umurumda değil.”



Sağlıkçılarla toplantı


Kamu-Sen’e bağlı Sağlık-Sen 2 No’lu şube üyeleriyle de bir araya gelen Nihat Zeybekci, sağlıklı bir İzmir hedefinde olduklarını belirtti. Bu yüzyılda çöplerini dağlara, ovalara atan, sorunlarına çözüm üretemeyen başka bir şehir kalmadığını söyleyen Zeybekci, “Şehirlerin yarıştığı bir dönemde sağlık turizmi, lojistik merkezi olma yolunda dünyanın en avantajlı şehri fosseptikle uğraşıyor. İzmir’de yetişmiş beyinler İzmir’de iş bulamıyor, başka kentlere gidiyor. Şehrin problemlerini tartışma konusunda sağlıklı bir alan bırakmıyorlar, konuyu ideolojik kılıflarla örtmeye çalışıyorlar” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 13:41
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