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Spor Nihat Özdemir'den Katar Futbol Federasyonu'na ziyaret
Spor

Nihat Özdemir'den Katar Futbol Federasyonu'na ziyaret

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Doha'da Katar Futbol Federasyonu Başkanı Sheikh Hamad Bin Khalifa Bin Ahmad Al Thani'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 18:27:00 -
Nihat Özdemir'den Katar Futbol Federasyonu'na ziyaret

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Doha'da Katar Futbol Federasyonu Başkanı Sheikh Hamad Bin Khalifa Bin Ahmad Al Thani'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Katar Futbol Federasyonu'nda gerçekleşen ziyarette; TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Akın, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Katar Futbol Federasyonu Başkan Vekili Saud Al-Mohanndi yer aldı.

Ziyarette, TFF ile Katar Futbol Federasyonu arasında sportif iş birliği ve Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası Finalleri konuları görüşüldü. Özdemir ve Al Thani, ortak çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Nihat Özdemir, Al Thani'ye milli futbolcuların imzaladığı A Milli Takım formasını hediye ederken, Al Thani de Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu üyelerine Katar Milli Takımı forması takdim etti.

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