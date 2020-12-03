Koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ediyor. Bu sebeple pek çok tedbir kararı alındı. Siyaset, sanat ve spor camialarından pek çok isimde de koronavirüs testi pozitif çıkıyor. Son olarak TFF Başkanı Nihat Özdemir’in test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Peki, Nihat Özdemir’in sağlık durumu nasıl?

Nihat Özdemir sağlık durumu

Türkiye Futbol Federasyon'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’in yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.