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Nihat Özdemir, AA Spor Masası'na konuk oldu (5)

- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir: "(VAR kayıtları) UEFA, kayıtların yayınlanmasını istemiyor"- "Bizim anayasa mahkememiz, yargıtayımız Tahkim Kurulu'dur"- "Şeffaflıktan, diyalogdan Türk futboluna fayda geleceğine inanıyoruz"- "Sahada mücadele olmalı. Sevgi, saygı, hakeme saygı, futbolcuların birbirine saygısı, stada gelenler ve televizyon başındakilere yansıyacak. Artık kimse kavga istemiyor"

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:33
Nihat Özdemir, AA Spor Masası'na konuk oldu (5)


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kayıtları ile ilgili çok hassas olduklarını söyledi.

Özdemir, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk olarak AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yöneticilerinin sorularını cevapladı.

VAR sistemi kayıtlarına ilişkin Özdemir, "UEFA, kayıtların yayınlanmasını istemiyor. Hollanda yayınlamış olabilir ama bütün ülkelerde bu kayıtlar yayınlanmıyor. Biz de bu direktiflere göre yayınlamıyoruz. Bu yıl da böyle bir karar alınmış ve buna devam edeceğiz. TFF Başkanı olarak benim bile bu kayıtları dinleme yetkim yok. VAR odasına giremem, bu kayıtları dinleyemem. Dinlemek de istemem ayrıca. Abdurrahim Albayrak'ın bir iddiası oldu. Bunun sonlanmasını ve kamuoyunda daha çok konuşulmasını istemiyoruz. Federasyon olarak kendi içimize baktık. Böyle bir şey olmuş olabilir mi? Olmadığına inanıyoruz. Eğer öyle bir şey olursa çok üzülürüm. Bununla ilgili acımasız kararlar alacağımızın da bilinmesini isterim." diye konuştu.

Geçen sezon VAR kayıtlarını dinlediğini iddia eden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'la görüştüklerini söyleyen Özdemir, bu konunun yeniden gündeme getirilmesinin kimseye bir faydası olmayacağını vurgulayarak, "Geçmişte kalmış bir olayı tekrar köpürtmenin, kamuoyunu rahatsız etmenin bir fayda sağlayacağına inanmıyorum. Bu sene bu işi daha ciddi tutuyoruz. Böyle bir şey olmasını istemiyoruz. Böyle bir şey varsa hukuksal olarak sonuna kadar gitmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı

Özdemir, TFF içinde bu konuyla ilgili herhangi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığına yönelik, "Bununla ilgili gerekli çalışmaları yaptık. Bu zincirdeki arkadaşlarımızın birçok şeyine dikkat ediyoruz. Böyle bir şey olacağına inanmıyorum, inşallah da olmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.


- "Bizim anayasa mahkememiz, yargıtayımız Tahkim Kurulu'dur"


Başkan Nihat Özdemir, başta Fenerbahçe olmak üzere çeşitli takımların şampiyonluk sayısına itiraz etmesinin gündemde olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Aziz Yıldırım döneminde başlamıştı o çalışmalar. Bu bir süreçtir, devam ediyor. Bu konu son zamanlarda Fenerbahçe tarafından çok gündeme getiriliyor. Böyle bir istekleri var. Bu beni aşan bir konu. Böyle bir şeye lüzum var mı yok mu yönetim kurulu olarak kendi içimizde tartışmamız gerektiğine inanıyorum. Burası bir hukuk devleti. Sporda da hukuk var. Türk futbolunda bir tahkim olayı var. Bizim anayasa mahkememiz, yargıtayımız Tahkim Kurulu'dur. O kurulun kararları kesindir. Eğer böyle bir durum varsa başvuracaklar. Biz yönetim kurulunda tartışacağız. Bir noktaya getireceğiz. Bundan memnun olmayan kulüpler tahkime giderler. Tahkimin neticesinde iş kesindir. Başka bir hukuksal yol da yoktur. Son noktayı TFF Tahkim Kurulu koyar. Şu an bir gelişme yok. Bize böyle bir resmi müracaat da yok. Kamuoyunda, medyada konuşuluyor ama bize gelen bir olay yok."


- "Şeffaflıktan, diyalogdan Türk futboluna fayda geleceğine inanıyoruz"


Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF'nin ilişkilerinin çok iyi olduğunu kaydeden Nihat Özdemir, "Bazı zamanlar sizleri ilgilendiren konularda Kulüpler Birliği'nden bazı arkadaşlar bizim yönetim kurulu toplantısına gelsin, canlı dinleyelim kararı öyle verelim. Bizimkiler de sizinkilere gelsin, sizin yönetim kurulunda bunları tartışırız, fikirlerimizi söyleriz. Bir karara varılır, yolumuza devam ederiz, diyoruz. Şeffaflıktan, diyalogdan Türk futboluna fayda geleceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Yeni sezonda takımlardan korakor mücadele ve saygı beklediklerini belirten Özdemir şunları söyledi:

"Ligler başlıyor. Kardeşlik olmalı, saygı olmalı, ırkçılık olmamalı, takımlar 90 dakika içinde sahada sonuna kadar mücadele etmeliler. Hakem son düdüğü çalınca maç bitmiştir. Bundan sonra destek ve arkadaşlık olmalıdır. Süper Kupa'nın gala yemeğinde Liverpool ve Chelsea başkanları konuşma yaptılar. Liverpool Başkanı, 'Yarın akşam sahada korakor mücadele edeceğiz. Kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Maç bitince dostluğumuz başlayacak. Dost olursak futbolumuzun değeri artar.' dedi. Sahada mücadele olmalı. Sevgi, saygı, hakeme saygı, futbolcuların birbirine saygısı, stada gelenler ve televizyon başındakilere yansıyacak. Artık kimse kavga istemiyor."

(Sürecek)



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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:33
  1. Futbol
  2. Nihat Özdemir
  3. TFF

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