Nihat Özdemir, AA Spor Masası'na konuk oldu (2)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüp Lisans Talimatının disiplinli bir şekilde uygulanacağını ve böylelikle kulüplerin mali kaostan kurtulacağını söyledi.

Özdemir, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk olarak AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yöneticilerinin sorularını cevapladı.

Kulüp Lisans Talimatı ile kulüplerin artık eskisi gibi hesapsız harcama yapamayacağının altını çizen Özdemir, şunları kaydetti:

"Bir defa durum değişti artık. Artık öyle takım harcama yapacak, UEFA'dan belki kontrol gelir, ikaz gelir, ceza gelirden önce artık TFF olarak bu işin takipçisiyiz ve UEFA'ya fırsat vermeden varsa eğer gerekli cezaları ihtardan başlamak üzere, para cezası, kadro cezası, bırakın bunları, puan silmeye kadar çok önemli cezaların olacağı bir talimatnameyi yayınladık ve uygulamaya başladık. Borçlar hızla tırmandı, 'takımlarımızın 10 milyar lira toplam borçları var' sözleri konuşulurken bir anda bu rakamın 14 milyar liraya çıktığını gördük. Ayrıca bu borcun toplamının yüzde 80'i dört kulübe ait. Bir facia da orada. Avrupa'da boy gösteren, iddialı olan dört takımımızın borçları kulüplerimizin toplam borcu olan 14 milyarın neredeyse yüzde 80'i. Bu bizim için en büyük ikazdı. Öyle bir duruma gelebiliriz ki dört takımımız birden UEFA'dan ceza alıp Avrupa kupalarına bile katılamama durumunu yaşayabilirdik. Bu borcun büyük kısmı bankalara, piyasaya, futbolculara ve çeşitli 3. ve 4. şahıslaraydı. 'Ne yapabiliriz' derken, 'bu iş böyle yürümez' dedik. UEFA ile olan görüşmeler, geçen yönetimde de başkan yardımcısıydım, o zamandan başlayan çalışmalarla 'bu işi biz ele almalıyız' dedik."

"Süper Lig'de bugün 18 kulüp var 10 tanesinin hiçbir borcu yok." sözlerini kullanan Nihat Özdemir, şöyle konuştu:

"Sekiz kulübümüzde sıkıntı var. Birinci ve ikinci ligde de sıkıntı var ama ağırlık 18 takım olan Süper Lig'de. Dört büyüğü söyledim zaten. Buna bir çare bulmamız gerek. Yeni bir sicil kurulu meydana getirdik. 1 Haziran'da göreve geldik, sicil kurulu 5 kişiydi onu 7'ye çıkardık. 7 kişinin içerisinde üç tane Bankalar Birliği'nden bankacı arkadaşımız var. Kulüplerimizin bilançolarını iyi okuyan, iyi değerlendiren 3 önemli arkadaşımız var. Bu çok büyük avantaj ve üç yeminli mali müşavir arkadaşımız da var. Her biri Türkiye'de seçilmiş ve ismi olan arkadaşlar. Bir de bunun hukuk tarafı var. Bir hukuk profesörü arkadaşımız da sicil kurulunun üyesi olacak dedik. Kulüplerin tüm bilançolarına alıp, eksik olanları tamamlatıyoruz. Haziran'da genel kurul olduğu için ve lisans kurulumuzu yeni tayin ettiğimiz için ancak çalışmaları tamamlayacaklar ve 2 Eylül'de her kulübün harcama yetkisini, harcama limitini çıkaracağız. Eğer burada takip edeceğiz, harcama limitlerini aşarlarsa belki ocak ayında transfer kısıtlaması getireceğiz, para cezaları, kadro kısıtlaması, puan silmeye kadar giden cezalarımız var. Öyle verilebilir yok, para cezası verilebilir yok, silinir var. Düşünün bir-iki puan sildik şampiyonluk yolunda, küme düşme yolunda bir iki puanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Son iki sezona bakalım, bir iki puanla şampiyonluk belirleniyor. Onun için çok önemli, biz bunu disipline edeceğiz."

Kulüp Lisans Talimatına göre kulüpleri 3 yıllık bir periyotta inceleyeceklerinin altını çizen Özdemir, "Harcama limitini verdik takıma, ilk yıl yüzde 30'unu aşabilir. İkinci yıl ancak yüzde 15 aşabilir, üçüncü yıl ne harcama limiti vermişsek onda kalır. Bunu aştığı anda biraz önce söylediğim cezaları kolaylıkla uygulayacağız. Bunda kararlıyız, bu yolda yürürken hem UEFA ile hem de Bankalar Birliğimizle görüşerek bu işe girdik. Herkes, biz, kulüplerimiz, bu işe ciddi bakarlarsa Türkiye'de futbolun mali kaosunu, mali sıkıntıları, mali faciayı atlatabileceğimize inanıyoruz. Bankalarımız bir bir yapılandırma yapıyor, bizim işimiz değil, devletin de işi değil, banka alacaklı, kulübün bilançosu belli, belirli bir periyot ödemesiz süre tanıyorlar, her takımın bilançosuna göre...." ifadelerini kullandı.

Bu incelemelerde muhattaplarının kulüplerin Sportif AŞ'lerinin olduğunu aktaran TFF Başkanı, "Örneğin, Fenerbahçe'de Fenerbahçe Derneği var. Bu dernek Sportif AŞ'nin sahibi ama basketbolun ve voleybolun da sahibi. Ama başka çaremiz yok. Sportif AŞ'nin içinde sadece ve sadece futbol var. Onların hepsini kontrol ediyoruz, bilançodaki tüm hareketleri kontrol edecekler arkadaşlarımız. Dernek olarak yoluna devam edenler var." şeklinde konuştu.

Nihat Özdemir, "Spor Yasası ne zaman çıkacak? Kulüp başkanlarına borçlardan sorumlu olacaklar mı, adli ceza alabilecekler mi?" sorularına ise şu yanıtı verdi:

"Spor Yasası gündemde, 6222 sayılı yasayı, bazı maddelerde çok önemli açıklıklar vardı. Evet stadyumda disipline etmiştik ama bazı olaylar oluyordu. Otobüslerle gelince olaylar oluyor, toplanma yerlerinde olaylar oluyordu, yasanın dışındaydı bunlar, artık hepsini içine alındı. Buna çok önem veriliyor, Gençlik ve Spor Bakanımız bu işin üzerinde, Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanımız üzerinde, en kısa zamanda o yasayı getireceğiz. Artık onların da kulüp yöneticilerinin de mali olaylardan sorumlu olma maddesi mutlaka konmalıdır. Biz bu kanayan yaranın üzerine gitmemiz gerekiyor. Bankalar da bunu böyle istiyor. Yapılandırma yaparken kulüplerin başkanlarını gerçekten çok sıkı durumda denetliyorlar. Eğer bir kulüp başkanı bankaların verdiği harcama yetkilerinin dışına çıkarsa, onların şahsi mal mülklerine kadar gidecek şekilde bazı maddeleri gündeme sokacağız."

Her şeyi bir anda değiştiremeyeceklerini zamanla istedikleri noktalara geleceklerine inandıklarını vurgulayan Özdemir, "Her şey bir anda olmaz, bu bir süreçtir. Biz bunu yapa yapa o noktaya geleceğiz. Beş yıl önceki Türkiye'nin spor yapısı, tribün disiplini ile verilen cezalar ile bugün aynı mı? Çok daha kötüydü. 3 Temmuz'da yaşadıklarımızı herkes biliyor, sahaya insanlar indi... Bugün çok daha farklıyız. Mali yapılandırmalara geldik, 5 sene önce böyle bir şey olabileceğini hayal bile edemezdik. Bugün bunu yaptık ve uyguluyoruz, göreceğiz neticelerini. Mutlaka dediğiniz gibi müdahaleler olacak. Ama ne kadar az müdahale olursa bilelim ki Türkiye'ye daha çok yarar sağladığımızı unutmamamız gerek. Disiplin olan her şeyde başarı gelir." diye konuştu.

(Sürecek)