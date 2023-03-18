Nihat Kahveci'den olay Icardi açıklaması! Gören, şaştı kaldı...

Galatasaray'ın Konyaspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Nihat Kahveci değerlendirmelerde bulundu. Eski futbolcu, sarı-kırmızılıların mağlubiyeti için "Sevilla maçını unutturdu" ifadesini kullandı.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray'ın Konyaspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı Nihat Kahveci değerlendirdi.

Sarı-kırmızılıların puansız geçtiği haftanın ardından Kahveci'nin yaptığı yorumlar dikkat çekti.

"Konya deplasmanında hep zorlanıyorlar"

Galatasaray'ın mağlubiyetinin ardından bambaşka bir lig başlayacağını vurgulayan Kahveci şöyle konuştu:

"Galatasaray, Konyaspor deplasmanında her zaman zorlanmıştır. Galatasaray'ın burada 3 puan bırakması Fenerbahçelilere Sevilla mağlubiyetini unutturdu."

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Sevilla'ya elenmesini unutturdu"

"Galatasaray 17 maç sonra ilk resmi maçta yenildi. İlk defa da öne geçtiği bir maçı kaybetti. Galatasaray bugün Fenerbahçe'nin Sevilla'ya elenmesini unutturdu. Şu an bambaşka bir lig başlıyor."

"Kasımpaşa maçında da beklenen futbol yoktu"

"Galatasaray taraftarı beklemediği bir yenilgiyle karşılaştı ama o kadar da karamsar olmaya gerek yok. 14'te 14 unutulmayacak bir seri. Uzun bir ara verdi. Kasımpaşa maçında beklenen futbol yoktu. Bugün de beklenen futbolu görmedik."

"Icardi'nin kendine olan güveni gitmiş"

"Oyuna giren oyunculardan gerekli katkıyı alamadı. Icardi, Kasımpaşa da dahil bir koordinasyon eksikliği vardı. Kendine olan güveni gitmiş gibi duruyor. Daha zor pozisyonda daha iyi vuruş yapan Icardi, bu maç yapamadı. Konyaspor bu galibiyetle tarihe geçti. Ben Konyaspor'un oyuncusu olsam en konsantre olacağım maç bu olurdu. Kazandığın an tarihe geçeceksin. Öyle de oldu. Fenerbahçe eğer Alanyaspor'u mağlup ederse işte o zaman ligde işler değişir."