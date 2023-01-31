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Spor Nihat Kahveci'den canlı yayında Fenerbahçe yönetimine çağrı
Spor

Nihat Kahveci'den canlı yayında Fenerbahçe yönetimine çağrı

Fenerbahçe'de şampiyonluk yarışı süren takımın gol kralı Enner Valencia'nın performansı hakkında konuşan spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe yönetimine Enner Valencia ile sözleşme uzatılması konusunda çağrıda bulundu. Valencia'nın 4 golle skoru 5-1 yapan maçta tarihe geçtiğini belirten Kahveci, "Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam maç biter bitmez Valencia'nın yanına elimde sözleşmeyle gider, istediği fiyatı yazdırırım" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 00:05:00 -

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertlilerde takımın ve Lig'in en golcü oyuncusu olan Enner Valencia'yı değerlendiren Nihat Kahveci, Fenerbahçe yönetimine Enner Valencia ile sözleşme uzatılması için çağrıda bulundu. Ünlü yorumcu yıldız futbolcuya istediği paranın verilmesini söyledi.

Fenerbahçe yönetimine seslendi

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Kasımpaşa'yı 5-1'lik skorla geçen Fenerbahçe'de Enner Valencia, 4 gol atarak şov yaptı. Sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu yıldızının 4 gol attığı maçın ardından spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe yönetimine seslenirken Enner Valencia ile yeni sözleşme imzalanması konusunda çağrıda bulundu.

"Fiyat bölümüne istediğini yazdırırım"

Enner Valencia'nın attığı 4 golle birlikte tarihe geçtiğini dile getiren Nihat Kahveci, şu değerlendirmelerde bulundu, "1 gol atarsın överiz, 2 atarsın, 3 atarsın överiz ama 4 gol atarsan tarihe geçersin. Valencia da bugün tarihe geçti. Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam maç biter bitmez Valencia'nın yanına elimde sözleşmeyle gider, fiyat bölümüne de istediğini yazdırırım." dedi.

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