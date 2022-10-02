Nihat Kahveci, Kerem'e fena saydırdı!
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor ile berabere kalırken, maçı yorumlayan Nihat Kahveci'nin hedefinde Kerem Aktürkoğlu vardı.
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor ile berabere kalırken, maçı yorumlayan Nihat Kahveci'nin hedefinde Kerem Aktürkoğlu vardı.
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar, 10 kişi kalan rakibiyle golsüz berabere kalırken TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci maçı değerlendirdi, Kerem Aktürkoğlu'nun performansını yorumladı.
Galatasaray'ın hala gol sıkıntısı yaşadığını ifade eden Nihat Kahveci, "Kerem Aktüroğlu bizimle konumunu paylaşsın. Faroe Adaları maçında da yoktu, Adana'da da yok. Neredesin Kerem?" ifadelerini kullandı.
8 maçta 2 gol attı
Geçtiğimiz sezonun yıldızı olan ve kabus gibi geçen yıla rağmen taraftarların gözdesi olan 23 yaşındaki oyuncu bu sezon ise beklentilerin altında kaldı.
Kerem Aktürkoğlu bu sezon 8 maçta sadece 2 gol atarken eleştirilerin de sık sık hedefinde yer aldı.
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