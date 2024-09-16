Nihat Kahveci Fenerbahçe’nin zayıf yönünü açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanına çıktı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından bir Youtube kanalında yorumlarda bulunan Nihat Kahveci Fenerbahçe’nin defans performansını eleştirdi.

"ÇOK KOLAY GİRDİLER"

Rakibin kaleye çok rahat geldiğini belirten Nihat Kahveci, "Ben Fenerbahçe'nin kendi 18'ine herhangi bir rakibin bu kadar kolay geldiğini görmedim. Gol yok ama çok kolay girdiler ceza sahasının içine" sözlerini sarf etti.

SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY

Fenerbahçe'nin bir sonraki rakibi ezeli rakibi Galatasaray olacak. Taraflar 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak.