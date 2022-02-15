Nihat Hatipoğlu'nun futbol bilgisi herkesi şaşırttı

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, son zamanlarda pek çok futbolcuyu ve hakemi maça başlamadan önce dua ederken izlediğimizi belirtip, "Sahada ibadet edilir mi?" sorusunun Nihat Hatipoğlu'na sorulduğunu ifade etti. Aytuğ, "Bu arada hocamızın futbol bilgisi de izleyenleri şaşırttı" dedi. İşte o ilgi çekici yazı:

"Son zamanlarda pek çok futbolcuyu ve hakemi maça başlamadan önce dua ederken izliyoruz. Hatta bazı futbolcular, attıkları golden sonra secdeye varıp şükür namazı kılıyorlar. Ancak bazıları, futbolun içinde dinin yerinin olmadığını iddia ederek, bu görüntüleri eleştiriyorlar.

Profesör Nihat Hatipoğlu da cuma günü atv'deki programında bu konuyu yorumladı. Dedi ki, "Dinin giremeyeceği yer yoktur. İbadet her yerde yapılabilir. Allah- u Teala 'Bütün dünya bana mekan kılınmıştır' buyurmuştur. Din ne demek? Allah demek... Mimar, projesini çizerken kalkıp namaz kılabilir. İnşaatçı eğer işini imanla, İslam ahlakıyla yapıyorsa, betonun içine başka madde karıştırmaz. Bu nedenle Allah'a ibadet ve duanın yeri yoktur. Ha, diyelim ki bunu gösteriş için yapıyor. Onu biz bilemeyiz. Ne niyetle yaptığını yalnızca Allah bilir. Ben futbolcu kardeşlerimin sahadaki ibadetlerini yanlış bulmuyorum."

Bu arada hocamızın futbol bilgisi de izleyenleri şaşırttı. Bazı futbolcuların ismini rejinin yardımıyla hatırlamasına rağmen "İşte bizim Mesut (Özil)", "Sanırım Ribery bir zamanlar Galatasaray'da da oynamıştı" diyerek konunun hiç de yabancısı olmadığını gösterdi."