Nihat Hatipoğlu'ndan linç kampanyasına cevap!

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, yazdığı yazıda, ismini vermediği bir ilimizde genç kızların sokak ortasında bira içtiklerini belirterek "Sokaktan hayretler içinde geçtim. Beni tanıdılar ve dördü birden biralarını sakladılar" dedi.

Hatipoğlu'nun bu sözlerinin ardından ayyaşlığı savunan azgın azınlık sosyal medyada bir linç kampanyası başlattı.

Hatipoğlu'ndan ise bu linç kampanyasına tokat gibi sözlerle bir cevap geldi.

Nihat Hatipoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü yazımda; kulağı küpeli gençlerin, elindeki birasıyla genç kızların beni görünce edeple şişeleri sakladıklarını yazmış ve 'bu gençleri yok saymayın' demiştim. Bu kadar açık, net ifadeleri de çarpıtanlar oldu ya. Yazıyı okumadan haber sitelerinin manşetinden yorum yazma hastalığı." ifadelerini kullandı.