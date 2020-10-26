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Gündem Nihat Hatipoğlu'ndan Fransa'daki rahiplere tepki
Gündem

Nihat Hatipoğlu'ndan Fransa'daki rahiplere tepki

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a yönelik skandallarına sessiz kalan Fransa'daki rahiplere tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 00:36:00 -
Nihat Hatipoğlu'ndan Fransa'daki rahiplere tepki

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a yönelik skandallarına ses çıkarmayan Fransa'daki rahiplere tepki gösterdi.

Macron, geçtiğimiz günlerde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde öldürülen öğretmen Samuel Paty'nin cenaze töreninde özgürlükleri savunmaya devam edeceklerini öne sürerek, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret eden karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini belirtmişti. Macron'un bu skandal açıklamalarının ardından Fransa'da, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret içerikli karikatürleri devlet binalarında yerini buldu. Fransız Charlie Hebdo dergisince yayınlanan ve Peygamberimiz'e (SAV) hakaret içeren skandal karikatürler, dün gece Montpellier ve Toulouse şehirlerinde devlet kurumlarına ait binalarda gösterilmişti.

Nihat Hatipoğlu'ndan tepki

Yaşananların ardından Nihat Hatipoğlu, duruma tepki göstermeyen Fransa'daki rahiplere tepki gösterdi. Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa Cumhurbaşkanının Hz. Peygamberimizin aleyhindeki karikatürü teşvik etmesi ve İslam'a dizayn vermek gibi saygısızlığına soyunmasına ilk tepkiyi Fransa’daki rahipler göstermeliydi. Zira Hz. İsa’ya burada bir saygısızlık olsaydı ilk tepkiyi biz gösterirdik. Yakışan buydu!" ifadelerini kullandı.

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