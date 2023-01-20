Nihat Hatipoğlu Bursa'daki görüntüyle ilgili konuştu: O ayeti hatırlattı

Bursa'da sabah saatlerinde çıkan bulutu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gündem olan bulutun görüntülerinden sonra bir açıklama Nihat Hatipoğlu'ndan geldi.

Bursa'da dün sabah ortaya çıkan UFO görünümlü bulutu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Güneşin doğduğu anlarda Uludağ'ın üzerinde beliren UFO görünümlü bulutu gören vatandaşlar bu farklı ana tanıklık etmenin heyecanını yaşadı.

Bazı vatandaşlar ise o anları fotoğraf ve video çekerek ölümsüzleştirdi. İlgi çeken görüntülerin ardından bir açıklama Nihat Hatipoğlu'ndan geldi.

Ayetli paylaşım

Hatipoğlu paylaşımında ''Gök yarılıp da yağ gibi erimiş KIRMIZI BİR GÜLE döndüğü zaman (Rahman 37. ayet) Ayetin işaret ettiği gerçek görüntü ne zaman olacak bilemeyiz. Ama bugün Bursa’da görünen bulut bize garib bir görüntü hediye etti. Ve bu ayeti hatırlattı.'' ifadelerini kullandı.