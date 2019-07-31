Nihat Genç'ten karanlık Odatv'ye çok sert sözler: Etnik milliyetçileri ulusal kahramana dönüştürdüler

Nihat Genç, ayrılık kararı aldığı OdaTv'deki yozlaşma hakkında sert konuştu.

OdaTV'nin son dönemlerde yaptığı yayınlarda CHP'nin terör propagandasından yargılanan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan yana tavır koyan haberleri dikkat çekiyor. Yazar Nihat Genç de, Youtube kanalı Veryansın TV'de yayınladığı videoda OdaTV'nin Canan Kaftancıoğlu, Eren Erdem, Ekrem İmamoğlu gibi isimlere verdiği desteğe tepki göstererek artık OdaTV'de yazmayacağını açıklamıştı.

Türkiye'nin kritik süreçlerinde Türkiye'nin bağımsızlığından yana aldığı tavırlarla bilinen Nihat Genç, yıllardır yazdığı OdaTV'nin yanlış yola girdiğini belirterek İstanbul seçimlerinin ardından yazılarına son verdiğini açıklamıştı. Veryansın TV'de yaptığı açıklamalarda "CHP'nin başına Kaftancıoğlu, Tanrıkulu komutasında yeni PKK'lı güçler geldi" diyen Nihat Genç, OdaTV'nin Kaftancıoğlu'na sahip çıkan haberlerine tepki gösterdi. Genç etnik milliyetçi dediği Kaftancıoğlu'nun OdaTV tarafından ulusal kahramana dönüştürüldüğünü vurguladı. "OdaTV'de çok büyük bozulma var" diyen Genç, şunları söylemişti:

'ODATV'de sapma var"

"OdaTV Kaftancıoğlu davasında öyle bir başlık atıyor ki etnik bir milliyetçiden ulusal bir kahraman yaratmaya çalışıyor. Bu vahşettir. Bunu sen yapamazsın. Açarım OdaTV'nin 2-3 yıl önceki Kaftancıoğlu'nu eleştirdiği yazılarını. OdaTV de altından kalkamaz. OdaTV'de de bir sapma var, yanlış yola girilmiş. İmamoğlu aday olduktan sonra o kadar sapağa girdi ki artık geri dönse de çıkamayız. Artık benim burada Eren Erdem gibi şaibesi ortada olan insanları, Kaftancıoğlu'nu öven insanların bulunduğu yerde bulunmam mümkün değildir. Etnik milliyetçilerden ulusal kahraman yaratmanın hali yok. Bunlar etnik milliyetçidir. Bu ülkeyi bölmeye parçalamaya geldiklerini kendileri söylüyorlar. Bölücülükle gurur duyuyorlar ve bunu söylüyorlar. Burada çok büyük bozulmalar var. Çok büyük değişiklikler var."

Nihat Genç, İstanbul seçimlerinden üç gün sonraki yazısında da Soner Yalçın'ın seçim yazısını eleştirmişti. Genç, “'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeye devam edecek misiniz” başlıklı yazısında FETÖ ve PKK'nın da içinde yer aldığı ittifakın savunulmasına karşı çıktı. "OdaTV'nin seçim öncesine kadar OdaTV, 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganının arkasındaydı. Peki bundan sonra Odatv 'demokratik ittifak'ın mı yanında, yoksa yoluna Mustafa Kemal'in Askerleri olarak mı devam edecek" diye soran Genç, Soner Yalçın'ın yazısıyla demokratik ittifaktan yana tavır aldığını belirtmişti.

Etik hatalar

Nihat Genç'in NATO'yu ve FETÖ'nün taktiklerini ifşa eden yazıları da OdaTV'de rahatsızlık yarattı, Genç'i hedef alan yazılar da OdaTV'den yayınlandı. Genç, "Hepiniz FETÖ'nün bu ucuz şeytani numaralarını yiyorsunuz" başlıklı yazısında Posta gazetesi yazarı ve Kafa dergisi imtiyaz sahibi Candaş Tolga Işık'ın geçmişte FETÖ'nün yayın organlarında çalıştığını hatırlatmış, Işık ile FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in ilişkisine dikkat çekmişti. Genç'in yazısına Candaş Tolga Işık, kendi köşesinden değil OdaTV'den cevap vermişti.

OdaTV'de daha önce de Ali Türkşen'in Nihat Genç'i hedef alan yazısı yayınlanmıştı. Genç, İyi Parti kurucularından Ali Türkşen'e, parti programındaki "NATO'ya bağlılık" ve "Eşit yurttaşlık" ifadeleri nedeniyle eleştirilerde bulunmuştu. Türkşen'in cevabı da OdaTV'de yayınlanmıştı. Duruma tepki gösteren Genç, yazısına "OdaTV, bir yazarı olarak kaldıramayacağım 'etik' hatalar yapıyor. Belki de yolun sonu görünüyor" diye başladığı yazısında ayrılığın sinyalini vermişti.