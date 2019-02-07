Nihat Genç parti kuruyor! İsmini sosyal medyadan duyurdu

Gazeteci Yazar Nihat Genç, parti kuracağını Youtube'dan açıkladı. Türkiye'deki partilerin çürüdüğünü iddia eden Genç, "Atınız yoksa yarışı kazanamazsınız. 'Vatanseverler' diye yola çıkacağız" dedi.

Nihat Genç, Vatanseverler adıyla bir parti çalışmaları olduğunu açıkladı. Nihat Genç'in açıklamaları şöyle:

Yıllarca FETÖ'nün, PKK'nın karşısında durmuş, yüzlerce arkadaşımız var. Bunların hepsinin ahlaki duruşu sağlam; doktor, sanatçı, öğretmen ve bilim adamı... Büyüyebildiğimiz kadar büyümek ve bu isimleri halkımıza tanıtmak istiyoruz. Ama bir adımızın olması lazım: Vatanseverler... Atınız yoksa yarışı kazanamazsınız. 'Vatanseverler' diye yola çıkacağız.