0553 313 94 23

Nihat Genç parti kuruyor! İsmini sosyal medyadan duyurdu

Gazeteci Nihat Genç, yeni parti hazırlığında olduklarını sosyal medyadan duyurdu. Genç, "Atınız yoksa yarışı kazanamazsınız. 'Vatanseverler' diye yola çıkacağız" dedi.

07 Şubat 2019 Perşembe 23:45
Nihat Genç parti kuruyor! İsmini sosyal medyadan duyurdu

Gazeteci Yazar Nihat Genç, parti kuracağını Youtube'dan açıkladı. Türkiye'deki partilerin çürüdüğünü iddia eden Genç, "Atınız yoksa yarışı kazanamazsınız. 'Vatanseverler' diye yola çıkacağız" dedi.

Nihat Genç, Vatanseverler adıyla bir parti çalışmaları olduğunu açıkladı. Nihat Genç'in açıklamaları şöyle:

Yıllarca FETÖ'nün, PKK'nın karşısında durmuş, yüzlerce arkadaşımız var. Bunların hepsinin ahlaki duruşu sağlam; doktor, sanatçı, öğretmen ve bilim adamı... Büyüyebildiğimiz kadar büyümek ve bu isimleri halkımıza tanıtmak istiyoruz. Ama bir adımızın olması lazım: Vatanseverler...  Atınız yoksa yarışı kazanamazsınız. 'Vatanseverler' diye yola çıkacağız.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 23:45
  1. Nihat Genç
  2. Nihat Genç parti kuruyor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Halkalı-Gebze tren hattı için geri sayım! 105 dakikaya düşecek
    1. Halkalı-Gebze tren hattı için geri..
    2. Kartal'da bina çökmesi
    3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı..
    4. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya..
    5. "İngiltere Venezuela gibi Türkiye'nin..
    6. Maçın ardından
    7. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yurt dışı..
    8. Büyükelçi Arslan güven mektubunu sundu
    9. Nihat Genç parti kuruyor! İsmini..
    10. Kartal'da bina çökmesi
    11. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier..
    12. Hamas lideri Heniyye Ezher Şeyhi ile..
    13. CHP'li başkandan 'oy taşıma' itirafı
    14. "ABD ve Kolombiya Venezuela'da darbe..
    15. "Sudan medyası gösteriler için..
    16. "Kaşıkçı Suudi Arabistan tarafından..
    17. Basketbolda maçın ardından
    18. İşçi ve memur futbolcudan daha fazla..
    19. Bayern Münih, 19 yaşındaki Arp ile..
    20. İçişleri Bakanı Soylu, Kartal'da bina..
    İşte son anket sonuçları! HDP desteği CHP ve İYİ Parti'nin oylarını olumsuz etkiledi
    İşte son anket sonuçları! HDP desteği CHP ve İYİ Parti'nin oylarını olumsuz etkiledi
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...