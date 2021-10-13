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Gündem Nihat Genç Atatürkçüleri avlayan FETÖ'cünün ismini verdi!
Gündem

Nihat Genç Atatürkçüleri avlayan FETÖ'cünün ismini verdi!

Veryansın TV yazarı Nihat Genç, son dönemlerde Kemalistleri avlayan FETÖ'cülerin isimlerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 16:03:00 - 2021-10-13 16:26:10
Nihat Genç Atatürkçüleri avlayan FETÖ'cünün ismini verdi!

 Yeniakit.com.tr 

Nihat Genç, Veryansın TV'deki köşesinde, firari FETÖ'cülerin yurt dışından yürüttükleri algı operasyonlarına dikkat çekti. Genç, FETÖ'cülerin bazı söylemlerle Kemalistleri avladığını yazdı.

O FETÖ'cüleri isim isim açıklayan Nihat Genç, "Son dönemlerde yurtdışından yayın yapan FETÖ’cü sözde gazeteciler algı operasyonlarına devam ediyor. Bunlar arasında Adem Yavuz Arslan, Said Sefa, Cevheri Güven, Erkam Tufan, Emrullah Uslu ve Tarık Toros gibi isimler bulunuyor." dedi.

'FETÖ'cü olduğu pek çok çevre tarafından bilinmiyor'

Cevheri Güven'in Kemalistleri nasıl kandırdığına da değinen Genç, şöyle devam etti:

"En çok dikkat çeken videoları ise Sedat Peker’in de yakın zaman önce sosyal medya paylaşımlarında polemik yaptığı Cevheri Güven. Son videosunda, AKP’nin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın devrileceğini belirten Güven, Atatürkçüleri avlamak için 'Yeter ki halk sandıklara sahip çıksın, Kurtuluş Savaşı’nda ülkesine sahip çıktığı gibi' sözüyle programını bitirmişti. 'Kurtuluş Savaşı' örneği veren Güven’in ise FETÖ’cü olduğu birçok çevre tarafından bilinmiyor."

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