Nihat Eri kimdir? Mardin İl Başkanı Nihat Eri görevden mi alındı?

AK Parti 2019 yerel seçimler öncesi Mardin İl Başkanı Nihat Eri ve yönetimini görevden aldı. Peki Nihat Eri kimdir? Nihat Eri neden görevden alındı?

Mardin İl Yönetimi ile birlikte istifasını veren Nihat Eri, sosyal medyadan il yönetimiyle çekilen fotoğrafını 'AK Parti Mardin İl Başkanlığı binasından il başkanı sıfatıyla son çıkışım. Allah hayırlara vesile kılsın' notuyla paylaştı. Nihat Eri, Mardin'de AK Parti kurucu başkanı olarak görev yapmış, 2002- 2007 yıllarında Mardin'den AK Parti milletvekilli olarak seçilmişti.