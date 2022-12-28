Niğde’nin göbeğinde LGBTİ propagandası

DURSUN SUNA NİĞDE

Türk aile yapısını hedef alan ve her türlü sapkın ilişkiyi normalleştiren LGBTİ ahlaksızlığı bu kez kendini Niğde’de gösterdi. Niğde Belediyesi’ne ait Hüdavent Hatun Sosyal Tesisi ile Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği önünde kalan ve öğrencilerle vatandaşların geçiş güzergâhı üzerinde olan alan eşcinsel sapkınların paçavralarını andıran renkte şemsiyelerle donatıldı. Niğde’nin en hareketli meydanında 10 aydır Allah’ın lanetlediği sapkın homoluğun reklamının yapılması tepkiye neden olurken, yetkililerin kayıtsızlığı ve henüz harekete geçmemesi maşeri vicdanları yaralıyor. Gelecek nesiller için büyük tehlike oluşturan eşcinselliğin reklamından rahatsız olan Niğde halkı, kamu kurumlarının bir an önce harekete geçerek bu ayıbı temizlemesini bekliyor.