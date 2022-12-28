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Gündem Niğde’nin göbeğinde LGBTİ propagandası
Gündem

Niğde’nin göbeğinde LGBTİ propagandası

Türk aile yapısını hedef alan ve her türlü sapkın ilişkiyi normalleştiren LGBTİ ahlaksızlığı bu kez kendini Niğde’de gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 09:49:00 -
Niğde’nin göbeğinde LGBTİ propagandası

DURSUN SUNA  NİĞDE

Türk aile yapısını hedef alan ve her türlü sapkın ilişkiyi normalleştiren LGBTİ ahlaksızlığı bu kez kendini Niğde’de gösterdi. Niğde Belediyesi’ne ait Hüdavent Hatun Sosyal Tesisi ile Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği önünde kalan ve öğrencilerle vatandaşların geçiş güzergâhı üzerinde olan alan eşcinsel sapkınların paçavralarını andıran renkte şemsiyelerle donatıldı. Niğde’nin en hareketli meydanında 10 aydır Allah’ın lanetlediği sapkın homoluğun reklamının yapılması tepkiye neden olurken, yetkililerin kayıtsızlığı ve henüz harekete geçmemesi maşeri vicdanları yaralıyor. Gelecek nesiller için büyük tehlike oluşturan eşcinselliğin reklamından rahatsız olan Niğde halkı, kamu kurumlarının bir an önce harekete geçerek bu ayıbı temizlemesini bekliyor.

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Yorumlar

Leyl....

I$ik Nurdur. Gok kusagi tayfi yani isik su damla lari Ile kirilinca bu renkler ortaya cikiyor.. Ama bu cinsiyetler olarak degil insanin icindeki merkabalar olarak dusunun, enerjiler olarak kundalini enerjisi olarak. Renkleri de enerjisi var ve hepsi Beyaz isikdan bir kaynakdan geliyor.. Bir bilgi kaynagidan. Evrensel bilgi tekdir. Bilgi tekdir. Allahu Ekber..

HAİNLER KEFERELER GAVURLAR

Yani Niğde olunca kafa mı değişiyor yani. Anadolu da çok sıkıntılı yerler var. Allah sonumuzu hayretsin
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