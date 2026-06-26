Niğde'deki patlama sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama
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Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde dün meydana gelen, özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasını savaş alanına çeviren ve işçilerin yaralanmasına yol açan feci patlamanın ardından devlet jet hızıyla harekete geçti.
İçişleri Bakanlığı: Niğde’nin Bor ilçesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında meydana gelen
patlamaya ilişkin 1 Mülkiye Başmüfettişi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli 1 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir.
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