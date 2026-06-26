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Gündem Niğde'deki patlama sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama
Gündem

Niğde'deki patlama sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

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Niğde'deki patlama sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde dün meydana gelen, özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasını savaş alanına çeviren ve işçilerin yaralanmasına yol açan feci patlamanın ardından devlet jet hızıyla harekete geçti.

İçişleri Bakanlığı: Niğde’nin Bor ilçesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında meydana gelen

patlamaya ilişkin 1 Mülkiye Başmüfettişi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli 1 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir.

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Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: Yaralılar var
Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: Yaralılar var

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Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: Yaralılar var

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Yorumlar

Ahmet

Niğde’deki havai fişek fabrikası patlaması son derece üzücü bir olay. Allah, yaralıları şifa eylesin ve acılarıyla başa çıkmalarını kolaylaştırsın. Bu tür kazaların önüne geçmek için iş güvenliği denetimlerinin sıklaştırılması ve fabrikalarımızda alınması gereken tüm tedbirlerin sağlanmasına özen gösterilmesi gerekir. İçişleri Bakanlığı’nın olayla ilgili inceleme başlatması ve sorumlularının yargılanması gerektiğini düşünüyorum. Allah milletimizden razı olsun.
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