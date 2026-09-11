Niğde'deki Aladağlar Milli Parkı dört mevsim dağcı ve kampçıları ağırlıyor

Niğde'nin Çamardı ilçesi sınırlarındaki Aladağlar Milli Parkı, farklı zorluk derecelerine sahip yürüyüş ve tırmanış rotalarının yanı sıra kamp alanlarıyla yılın dört mevsimi yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlıyor. Profesyonel dağcıların yanı sıra herhangi bir sportif hedefi bulunmayan ziyaretçiler de doğayla iç içe vakit geçirmek ve kamp yapmak için bölgeye geliyor.

Yaz aylarında parkta yürüyüş, kamp ve tırmanış faaliyetleri yoğunlaşıyor; kış mevsiminde ise kayak ve kış dağcılığı için deneyimli sporcular geliyor. Kolay yürüyüş rotaları ve kamp alanları, dağcılık deneyimi bulunmayanlara da alternatif sunuyor.

Milli parkı ilk kez ziyaret ettiğini belirten Hamide Erdoğmuş, Ankara'dan geldiğini söyledi. Erdoğmuş, "Aladağlar'ın ismini daha önce çok duymuştum ancak gelmek şimdiye kısmet oldu. Çok beğendim. Manzarası çok güzel. Her kare birbirinden farklı ve eşsiz. Gerçekten geldiğime değen bir parkur olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Yine Ankara'dan gelen Hüseyin Palalı, "Aladağlar'a ilk defa geliyorum. Eşsiz bir doğa ve manzara var. Herkesin buraya gelerek bu güzelliği görmesini isterim" diye konuştu. Doğal güzellikleri görmek için bölgeye gelen Mustafa Çelebi de "Burası Türkiye'nin önde gelen dağcılık bölgelerinden biri diyebilirim. Herkese gelip görmelerini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

"Her seviyeden sporcuya hitap ediyor"

Bursa'dan gelen dağcı Serkan Koyuncuoğlu, Aladağlar'ı doğa sporları açısından Türkiye'nin önemli bölgelerinden biri olarak tanımladı. Fırsat buldukça bölgede kaya tırmanışı ve dağcılık yaptığını, kayak dahil doğada yapılabilecek birçok spor için burayı Türkiye'nin nadir coğrafyalarından biri olarak gördüğünü aktaran Koyuncuoğlu, "Kaya tırmanışı açısından çok sayıda sportif ve geleneksel rota mevcut. Her seviyeden sporcuya hitap ediyor. Hiç dağa çıkmadan yalnızca kamp alanında bu coğrafyayı ve atmosferi yaşamak isteyenler için de çok güzel bir bölge. Doğa sporlarının birçok branşına hitap eden eşsiz bir coğrafya" dedi.

Selim Ateşler ise Aladağlar'ın bölgenin gözbebeği olduğunu söyledi. Ateşler, "Tırmanış ve dağ yürüyüşleri açısından çok özel bir yer. Biz de yakınlarda olduğumuz için fırsat buldukça buraya geliyoruz. Aladağlar'ı henüz keşfetmeyenlerin mutlaka gelip görmesi gerekiyor" diye konuştu.

Dağcıların gözdesi Demirkazık ve Kızılkaya

Bölgede yerel rehberlik hizmeti veren Furkan Üçer, ziyaretçilere ulaşım, lojistik, kamp, konaklama ve at hizmeti sunduklarını belirtti. Parkın çok sayıda zirvesinin dağcıların ilgisini çektiğini kaydeden Üçer, "Bölgeye gelen dağcı ve kampçı arkadaşlarımız burada konaklıyor. Yaklaşık 3 bin 100 metre rakımda Yedigöller bölgesi bulunuyor. Oraya çıkan kampçılara da yardımcı oluyoruz. Dağcıların en fazla tırmanmak istediği yerler arasında Demirkazık, Emler, Eznevit, Karasay ve Kızılkaya zirveleri bulunuyor. Buraya sadece dağcılık ya da yürüyüş yapmak için gelmek gerekmiyor. Kamp yapmak ve Aladağlar'ın temiz havasını solumak isteyenler de bölgeyi sıkça tercih ediyor" dedi.