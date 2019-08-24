0553 313 94 23

Niğde'de "yüksek sesle konuşma" kavgası: 2 kişi yarandı

Niğde'de "yüksek sesle konuşma" meselesinden çıktığı öne sürülen kavgada 2 kişi yaralandı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:27
Niğde'de "yüksek sesle konuşma" kavgası: 2 kişi yarandı

Dr. Sami Yağız Caddesi Dışarı Cami önünde yüksek sesle konuştukları ileri sürülen kişiler ile ismi henüz öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, ismi öğrenilemeyen şüphelinin tabancayla rastgele ateş etmesi sonucu Erdal Bark ile Harun Ateş yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:27
  1. yüksek sesle konuşma
  2. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  3. Ambulans
  4. Dr. Sami Yağız Caddesi Dışarı Cami
  5. polis
  6. sağlık ekibi
  7. kavga

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Engelliler denize açıldı
    1. Engelliler denize açıldı
    2. TSK helikopterleri Samsun'da 17 kişiyi..
    3. Rektör Levent’ten Ağbal’a ziyaret
    4. Saman yüklü tır yandı, alevler ormana..
    5. Erkeklerde Gaziantep Tenis İhtisas..
    6. Başkan Demir: “Yaralar sarılacak”
    7. Kellik ve saç dökülmesine veda edin! |..
    8. Quaresma’dan ayrılık açıklaması
    9. Trabzonlu gazetecilerden Erciş..
    10. Meteoroloji'den Ardahan için sağanak..
    11. MHP’li Fendoğlu gençlerle sohbet etti
    12. KYK yurt başvurusu sonuçları ne zaman..
    13. Bursaspor'da transfer tahtası sorunu..
    14. Büyükşehir Basketbol Takımı yeni..
    15. Şanlıurfa’da zabıta amirleri..
    16. Quaresma'dan açıklama
    17. CHP’den Emine Bulut cinayetine tepki
    18. Sıcaktan bulanan vatandaş süs..
    19. Bıyık düşmanı dönek Ertuğrul! Yıllar..
    20. GÜNCELLEME - Diyarbakır'da zırhlı araç..
    21. Askeri helikopterler 17 kişiyi kurtardı
    22. Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2..
    23. İstanbul’da girdiği denizde boğulan 19..
    24. Proje onaylandı! 448 yıllık Sıbyan..
    25. Mustafa Cengiz: “Bize ve diğer..
    26. Anormalleşen kedi, kuduz çıktı
    27. TSK helikopterleri Terme'de 17 kişiyi..
    28. Kadına dünyada yer kalmadı mı?
    29. Emine Bulut cinayeti sonrası korkunç..
    30. Yunanistan yardım etmeyeceğini..
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı