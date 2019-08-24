Niğde'de "yüksek sesle konuşma" kavgası: 2 kişi yarandı Niğde'de "yüksek sesle konuşma" meselesinden çıktığı öne sürülen kavgada 2 kişi yaralandı.

Dr. Sami Yağız Caddesi Dışarı Cami önünde yüksek sesle konuştukları ileri sürülen kişiler ile ismi henüz öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, ismi öğrenilemeyen şüphelinin tabancayla rastgele ateş etmesi sonucu Erdal Bark ile Harun Ateş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı.

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