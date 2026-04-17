Niğde'de trafik kazası: Aşırı hız ve alkol iddiası

Niğde - Akit - Edinilen bilgilere göre, bir otomobil sürücüsü henüz netlik kazanmayan bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Araç, orta refüjde bulunan çam ağacına çarptıktan sonra, Medaş AŞ’ye ait elektrik direğine çarparak direğin yerinden kopmasına neden oldu.

Çarpmanın etkisiyle elektrik direğinin birkaç metre sürüklendiği, aracın ise yol dışına savrularak tarlaya gecerek durabildiği öğrenildi.

Olayı gören bazı vatandaşlar, sürücünün kazanın ardından araçtan uzaklaşmaya çalıştığını, ancak daha sonra tekrar olay yerine döndüğünü iddia etti. Görgü tanıklarının beyanlarına göre, araç içerisinde alkol şişeleri bulunduğu ve sürücünün ayakta durmakta zorlandığı öne sürüldü.

Ancak bu iddialar henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Elektrik dağıtım ekipleri ise hasar gören direk nedeniyle bölgede gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Kazaya ilişkin resmi soruşturma sürerken, olayın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.