Niğde'de siyah poşetlerin içinden çıktı, ne olduğunu öğrenenler şoke oldu

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon yaptı. Niğde-Kayseri kara yolu uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen 2 bin yıllık olduğu belirlenen 5 şarap testisi buldu. Olayla ilgili R.B. isimli bir şahıs gözaltına alındı. İfadesi sonrası serbest bırakıldı. Testiler Niğde Müzesine teslim edilecek.