Niğde'de siyah poşetlerin içinden çıktı, ne olduğunu öğrenenler şoke oldu
Polis ekiplerinin yaptığı tarihi eser operasyonunda 2 bin senelik 5 tane şarap testisi ele geçirildi.06 Kasım 2018 Salı 15:01
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon yaptı. Niğde-Kayseri kara yolu uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen 2 bin yıllık olduğu belirlenen 5 şarap testisi buldu. Olayla ilgili R.B. isimli bir şahıs gözaltına alındı. İfadesi sonrası serbest bırakıldı. Testiler Niğde Müzesine teslim edilecek.
YORUM YAZ