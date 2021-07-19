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Yerel Niğde'de silahlı kavga! 2 yaralı
Yerel

Niğde'de silahlı kavga! 2 yaralı

Niğde'de galericiler sitesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 14:18:00 -
Niğde'de silahlı kavga! 2 yaralı

K.C, Niğde Oto Galericiler Sitesi'nde bir galerinin önüne araçla gelerek, önceden husumetli olduğu kişilerin iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı.

İş yerinde bulunan kişiler de saldırıya ateşle karşılık verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda yaralanan K.C. ve M.Ö, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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